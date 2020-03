Rencontre de fraternité et de prière à la cathédrale Sainte-Anne de La Pocatière

Les diocésaines et diocésains sont invités à participer à une rencontre de fraternité et de prière, incluant une célébration eucharistique animée par un groupe de jeunes musiciens et chanteurs chrétiens. Cette rencontre aura lieu le samedi 21 mars prochain, 19 h, à la cathédrale Sainte-Anne de La Pocatière.

Pour l’occasion, la cathédrale sera aménagée afin de favoriser les échanges et la participation de chacune et chacun. À noter que cette initiative n’annule pas les célébrations dominicales régulières prévues dans les paroisses de l’Unité Centre.

On parle de «fraternité et prière», car c’est cet esprit que l’on veut mettre de l’avant lors de cette soirée. On la souhaite simple, joyeuse et détendue. On aimerait la vivre avec vous, comme une belle occasion de se connaître, d’échanger et de prier ensemble et, bien sûr, de rencontrer notre Seigneur dans l’Eucharistie.

Lors de cette célébration, on aura la joie d’entendre des chants du nouveau groupe de musique chrétienne de l’Unité missionnaire Centre, le band UNI-SON.