Apprendre au fablab le Fabbule

Les portes ouvertes du fablab Fabbulle du Cégep de Rivière-du-Loup avaient lieu samedi dernier, le 22 février. Ce fut l’occasion de faire découvrir aux visiteurs la diversité de services qu’offre ce lieu à la communauté louperivoise. L’équipe de ce laboratoire de fabrication numérique a également profité de cette occasion pour lancer sa programmation 2020.

Plus d’une vingtaine d’activités gratuites ou à faible cout seront offertes au Fabbulle dans les prochains mois, et ce, pour tous les âges et tous les gouts. Au menu, il sera possible de suivre des ateliers d’initiation à la découpe au laser, au soudage électronique, à la surjeteuse, à la broderie et à la machine à coudre. De plus, un atelier de création de bombes de bain sera offert. Une soirée thématique du jeu de rôle grandeur nature ainsi qu’un 48 heures de jeu sont également prévus à la programmation. Deux Repair café sont aussi à l’horaire afin de permettre à la communauté de réparer leur perceuse, leur bouilloire ou leur aspirateur.

L’objectif est d’augmenter l’autonomie des citoyens pour contrer l'obsolescence programmée et de développer des compétences technologiques pour produire des objets qui répondent à des besoins du quotidien. Le fablab du Cégep est l’endroit idéal pour apprendre à fabriquer, prototyper et réparer tout en s’amusant et en développant son réseau. Des entrepreneurs peuvent d’ailleurs venir fabriquer et expérimenter un produit avant sa commercialisation. Pour connaitre les dates, heures et modalités d’inscriptions des activités de la programmation, on peut consulter le www.fabbulle.tech ou la page Facebook du fablab Fabbulle.

À PROPOS

Le fablab du Cégep de Rivière-du-Loup est un espace ouvert à tous, équipé de machines à commande numérique, d’une brodeuse numérique, de machines à coudre, d’ordinateurs, d’une plieuse à acrylique, d’imprimantes 3D, d’une thermoformeuse, d’une fraiseuse numérique (CNC) et d’autres outils technologiques permettant de réaliser des objets en tout genre. Il est situé dans les locaux du Cégep de Rivière-du-Loup, au 333, rue Saint-Pierre, et la population peut devenir membre pour un cout minime.