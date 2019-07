L'UMQ obtient un important gain pour les dessertes aériennes des régions

Le 5 juillet dernier, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) saluait la mise en place du Programme d'aide pour les dessertes aériennes régionales (PADAR), à l'aéroport de Sherbrooke par le ministre des Transports, François Bonnardel, en présence du président de l'Union et maire de Drummondville, Alexandre Cusson.

Monsieur Cusson s’est réjoui de cette mesure phare, réclamée par l'UMQ et obtenue à l'issue du Sommet sur le transport aérien régional en 2018. Celle-ci permettra de consolider le rôle de moteurs économiques des aéroports régionaux, en améliorant et en développant l'offre de services des transporteurs aériens déjà présents au Québec et en encourageant la venue de nouveaux acteurs.

» Aussi à lire :

-Vers une nouvelle desserte aérienne à Rivière-du-Loup ?

-Québec octroie 6 M$ pour la réfection de l’aéroport de Rivière-du-Loup

Daniel Côté, président du Comité sur le transport aérien de l'UMQ et maire de Gaspé a ajouté que le PADAR contribuera à favoriser une plus grande concurrence dans le marché et, ultimement, à réduire les prix, au bénéfice de l'ensemble des usagers. Rappelons que les billets d'avion pour les vols régionaux coûtent 55 % plus cher au Québec qu'ailleurs au Canada.

L'UMQ, a organisé, en 2016, une importante conférence municipale sur l'avenir du transport aérien en région, en plus de documenter la problématique par le biais de deux études sur les prix des billets d'avion et sur les besoins en immobilisations des aéroports régionaux. L'Union a également rencontré une vingtaine d'intervenants et de partenaires et réalisé, en janvier 2018, une mission économique à Toronto et à Calgary auprès des transporteurs aériens.