Vitesse: la SQ sévit sur la route 185

Au cours des nuits de mardi et mercredi les policiers de la MRC Témiscouata de la Sûreté du Québec ont effectué des opérations cinémomètres sur la route 185. Lors de celles-ci, cinq automobilistes ont été captés à des vitesses se situant entre 140 et 180 km/h dans une zone de 90 km/h.

Rappelons qu'en vertu du Code de la sécurité routière dès que la vitesse excède de 50 km/h la limite maximale de 90 km/h, il s'agit de «grand excès de vitesse» (GEV). Cette infraction est prise en considération pendant 10 ans entrainant une sanction plus sévère en cas de récidive à l'intérieur de cette période.

Les conducteurs fautifs ont reçu des constats d’infraction aux montants de 808 $ à 1 678 $ et de 10 à 18 points d’inaptitude seront inscrits à leur dossier. De plus leur permis de conduire a été suspendu pour une période de sept jours.



À l’approche de la période des vacances estivales, la SQ souhaite rappeler aux usagers de la route l’importance de respecter les limites de vitesse et d’être vigilant lors de vos déplacements afin de prévenir les collisions.