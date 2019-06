La SADC des Basques au cœur du développement des entreprises et de la région

Le conseil d’administration de la SADC des Basques a livré les résultats de l’année financière qui se terminait le 31 mars 2019 lors de son assemblée générale annuelle qui s’est déroulée le 5 juin 2019.

Des investissements totalisant 1,4 million de dollars ont été autorisés et ou versés sous forme de prêts dans les entreprises et organismes sur le territoire de la MRC des Basques. Ce montant cumule les deux fonds de la SADC, soit le volet jeunesse et régulier. C’est 24 dossiers acceptés pour des coûts de projet totaux de 4,5 millions de dollars.

Toujours aussi important, le projet de revitalisation commerciale à Trois-Pistoles, Notre-Dame-des-Neiges et Saint-Jean-de-Dieu se poursuit pour la prochaine année aux mêmes conditions. Le travail amorcé pour le l’élaboration d’un plan marketing pour la ville de Trois-Pistoles se concrétise. Le rapport a été déposé auprès des élus et certaines actions du plan seront mises en œuvre par la ville à court terme.

L’équipe de la SADC des Basques s’implique dans différents comités qui œuvrent au développement économique local. Cet engagement permet à la SADC d’être plus proche des besoins des collectivités.

Pour le volet développement durable, de nouvelles politiques se sont ajoutées à notre plan de développement durable, ce qui nous a permis d’être reconnu établissement «Performance» par Recyc-Québec. De plus, une étude de caractérisation des lacs Saint-Mathieu a été réalisée en collaboration avec l’université de Sherbrooke par des étudiants stagiaires.

Jumelant le développement économique et le développement social de la MRC, nous avons participé à l’organisation de trois événements sur l’employabilité. Une délégation était présente lors de l’événement Carrière à Montréal afin de représenter la MRC et aussi solliciter de la nouvelle main-d’œuvre pour les entreprises.

Enfin, les membres du conseil d’administration élus cette année sont Line Caron, secteur communautaire, Laurie Vaillancourt, secteur jeunesse, Dany Hudon, secteur primaire et Didier Rioux, secteur de l’éducation. À ceux-ci s’ajoutent, Maurice Ouellet, secteur des aînés, Jocelyne Rioux, secteur du développement local, Nancy Dubé, secteur secondaire, Jean-Marie Dugas secteur tertiaire et Bertin Denis, élu municipal de la MRC. Les officiers sont Jocelyne Rioux, présidente, Jean-Marie Dugas, vice-président et Dany Hudon, secrétaire.