Servlinks Communication remet un don au Centre-Femmes du Grand-Portage

Le propriétaire de Servlinks Communication, Hugo Dubé, a décidé de remettre un don au Centre-Femmes du Grand-Portage. Ayant le souci de venir en aide aux organismes de la région, l’homme d’affaires a gracieusement remis un nouvel ordinateur à l’organisme.

Le Centre-Femmes du Grand-Portage tient à remercier M. Dubé pour son geste de générosité. Cette contribution permettra d’atteindre plus efficacement ses objectifs pour la réalisation de sa mission.

Le Centre-Femmes du Grand-Portage vise l'éducation, la sensibilisation, la prévention de la violence et l'information en matière de condition féminine. C’est un lieu d'appartenance où les femmes se regroupent et se donnent ensemble les moyens de conquérir leur autonomie, et ce, selon les besoins de chacune.