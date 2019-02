Bombardier donne 31 290$ à Centraide

Malgré les mauvaises nouvelles de contrat en cours d’année, les employés de l’usine Bombardier de La Pocatière ont encore été au rendez-vous et généreux envers Centraide, lors de leur campagne en milieu de travail automnale.

Grâce à son équipe dédiée à la cause, une contribution totale de 31 290$ a été amassée pour soutenir le milieu communautaire. Il est possible de reconnaitre sur la photo : Christian Anctil, Dominique Troie (directrice de campagne), Karen Bélanger, Louise Proulx, Lysa d'Anjou, Pierre-Luc Pitre et Carolyne Thériault, présidente de la campagne au Kamouraska. Absente au moment de la photo: Amélie Drolet.