Une aide de 100 000 $ pour soutenir les projets de restauration des biens patrimoniaux

La Ville de Rivière-du-Loup reconduit son Programme d’aide à la restauration patrimoniale, qui appuie financièrement les propriétaires d’un bâtiment ancien ayant une valeur patrimoniale significative dans les secteurs qui sont protégés par une règlementation municipale. La date limite pour soumettre une demande est le vendredi 29 mars.

La Ville souhaite ainsi créer un effet levier pour stimuler la restauration en soutenant les efforts des citoyens pour maintenir et réhabiliter des édifices anciens résidentiels et commerciaux, qui sont encadrés par une règlementation particulière touchant la conservation de l’architecture traditionnelle. Les secteurs visés sont principalement la rue Lafontaine, le Vieux Rivière-du-Loup, les sites du patrimoine religieux, le site du patrimoine du Vieux Saint-Patrice et le secteur de la Pointe de Rivière-du-Loup.

Ce programme fait suite aux éditions précédentes gérées avec la participation du ministère de la Culture est des Communications, entre les années 2007 et 2011. En attendant le retour de la participation du ministère à ce volet de restauration, la Ville continue de porter seule le financement, afin de maintenir un soutien aux initiatives de ses citoyens. Depuis 2016, 21 projets de restauration ont ainsi été soutenus et un montant de 320 000 $ consenti par la Ville, pour appuyer les propriétaires de maisons anciennes. Cette aide aura permis des investissements majeurs de plus de 600 000 $ au centre-ville et dans les secteurs protégés.

L’important effort financier de 100 000 $ s’inscrit dans la Politique du patrimoine de la Ville, qui reconnaît son patrimoine bâti comme une caractéristique unique de Rivière-du-Loup, contribuant à son attractivité touristique, à la qualité de vie et à la fierté de ses citoyens. Les propriétaires qui désirent faire une demande peuvent télécharger les documents sur le site web de la Ville, au VilleRDL.ca, sous Services / programmes. Le dépliant est également disponible en version imprimée au Service de l’urbanisme.

Les propriétaires de maisons anciennes sont par ailleurs invités à consulter la section du site www.infopatrimoine.ca qui concerne la restauration patrimoniale. Des fiches thématiques leur proposent des informations sur les styles architecturaux, les différentes ouvertures, les revêtements de toiture en tôle de type traditionnel sans oublier les lambris en bois. Un service d’accompagnement est disponible sur demande au Service de l’urbanisme afin de s’assurer de bien planifier son projet.