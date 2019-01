Recrutement au comité Entraide bénévole du Haut-Pays

Entraide du Haut-Pays est un comité bénévole qui a comme mission d’offrir des services aux personnes de 65 ans et plus, qui demeurent à domicile et qui vivent une perte d’autonomie. Les services sont desservis dans 4 paroisses soit Trinité-des-Monts, Esprit-Saint, Saint-Guy et Lac-des-Aigles.

Il était actif depuis plus de 20 ans et offrait des services comme l’accompagnement-transport médical, mais par manque de bénévoles, les membres du comité actuel ont dû suspendre les services temporairement et ce depuis juin 2018. En conséquence, plusieurs personnes, souvent isolées, ont dû trouver des alternatives pour se rendre à leurs rendez-vous médicaux, et parfois même les annuler, par manque de ressources.

Afin de remettre sur pied rapidement le service d’accompagnement-transport médical, l'organisation a besoin de personnes qui désirent s’impliquer dans leur communauté. Il s’assure que les bénévoles soient orientés au bon endroit. Il est important que chacun se sente bien dans leurs responsabilités et que leurs disponibilités soient respectées.

Si vous avez envie de vous impliquer pour le bienêtre de nos ainés, une équipe dynamique vous attend. Si vous êtes intéressé ou pour de plus amples informations, veuillez contacter Annie Desrosiers au 418 853-2546, [email protected] ou Elzéar Lepage au 418 779-2624.