L’œil de la tempête dévoile sa nouvelle série de spectacles

Le jeudi 6 décembre, lors d’un sympathique 5 à 7 tenu à la microbrasserie Le Caveau des Trois-Pistoles, l’organisme pistolois L’œil de la tempête a dévoilé les artistes de sa série hiver-printemps 2019 et son bilan de la dernière année.

L’équipe de L’œil de la tempête a trimé dur pour fignoler sa série de spectacles pour la prochaine saison. Dans le cadre d’une nouvelle formule, les Shows des Couvertes, Ghostly Kisses sera en spectacle le 23 février à la Forge à Bérubé, une jeune artiste de Québec à la voix aérienne et au son raffiné.

Les Shows des Couvertes, c’est quoi? C’est un spectacle invitant à découvrir un artiste dans une ambiance feutrée, dans le réconfort d’une couverture et d’une musique planante. Le 9 mars, L’œil de la tempête et la Ville de Trois-Pistoles convient la population à la première édition du Show-Frette. Beau temps, mauvais temps, L’œil invite tout le monde à fêter dans le parc de l’église sur les beats rythmes de Jacobus. Moitié du duo Radio Radio, Jacobus réserve une soirée endiablée à faire oublier vos engelures sur une piste de danse enneigée.

Le 6 avril, L’œil a réussi un match parfait avec un puissant plateau double. Le duo rimouskois Talfast réchauffera d’abord les planches de la Forge avec sa pop électro déjantée. Puis, le trio Klaus servira son rock expérimental aux rythmes vigoureux et aux tempos invitants. Enfin, le 25 mai, aussi à la Forge, la belle saison commencera avec Kandle et ses pièces infusées d’un soul rappelant les rues de La Nouvelle-Orléans et d’un rock bien assumé. Inspirée par Nick Cave et Mazzy Star, Kandle livrera une combinaison de tonalités sombres et de textes mélancoliques d’une maturité déconcertante.

Les billets de la série hiver-printemps 2019 sont en vente en ligne sur lepointdevente.com/billets/loeildelatempete. Il est aussi possible de s’en procurer sur place les soirs de spectacles.