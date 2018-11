Don de 538$ des clients de Provigo

Le Carrefour d’initiatives populaires de Rivière-du-Loup tient à remercier le Provigo de Rivière-du-Loup et ses clients qui ont remis 538$ à l’organisme dans le cadre de la campagne Donnez un peu, aidez beaucoup.

Ce don s’ajoute aux denrées données de façon hebdomadaire par Provigo et permettra à l’organisme de maintenir ses services qui viennent en aide annuellement à un grand nombre de citoyens de la MRC de Rivière-du-Loup.

Ces résultats sont rendus possibles grâce à la collaboration du milieu sans laquelle le Carrefour d’initiatives populaires ne pourrait en faire autant. Le soutien continuel de Provigo permet aux organisations d'être chaque année plus présentes et plus efficaces.