Augmentation de l’aide financière pour le soutien à domicile

C’est le 12 aout qu’est entré en vigueur l’augmentation de l’aide financière disponible pour les usagers des entreprises d’économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) à travers le programme d’exonération financière pour les services d’aide domestique (PEFSAD).

Désormais, les usagers à faible revenu auront accès à une aide financière maximum de 15,44 $ pour chaque heure de service puisque le montant maximal de l’aide variable passera de 10,24 $ à 11,44 $/h. Pour certains usagers, cela représente une diminution de 15 % de leur facture annuelle.

Avec le PEFSAD, une personne en perte d’autonomie peut, dans l’ensemble du Québec, faire appel à une EÉSAD, afin d’avoir de l’aide pour faire ses tâches domestiques comme le lavage, le ménage ou encore les courses. Pour faire une demande de service et connaitre l’aide financière disponible, un citoyen doit simplement aller sur : https://aidechezsoi.com.

Le PEFSAD consiste en une réduction du tarif horaire de l’usager pour les couts des services offerts par une EÉSAD. Le montant de l’aide fixe est de 4 $/h et celui de l’aide variable (supplémentaire) est déterminé en fonction des revenus, de l’âge, de la situation familiale et de l’état de santé du demandeur. Le programme couvre l’aide à la vie domestique (AVD), ce qui inclut l’entretien ménager léger et lourd, l’approvisionnement, la préparation de repas et l’entretien des vêtements.