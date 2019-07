Réduire les risques sur la santé liés à la moisissure

Les moisissures peuvent se développer dans des endroits de la maison qui sont humides ou mouillés en raison d'une fuite d'eau, d'une inondation ou d'un taux d'humidité élevé attribuable aux activités quotidiennes comme la cuisson ou les douches. Elles peuvent apparaitre sur le bois, le papier, les tissus, les cloisons sèches et l'isolant et se dissimuler à l'intérieur des murs et au-dessus des carreaux de plafond.



Les personnes qui habitent dans une maison où il y a des moisissures et de l'humidité sont plus susceptibles de présenter les symptômes suivants :

irritation des yeux, du nez et de la gorge

toux et accumulation de mucosités

respiration sifflante et essoufflement

aggravation des symptômes d'asthme

Certaines personnes sont plus vulnérables que d'autres aux effets des moisissures. C'est le cas des enfants, des aînés et des personnes qui ont des problèmes de santé, comme l'asthme et des allergies graves.

Il est possible de prévenir l'apparition de moisissures en posant les gestes suivants :