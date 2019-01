Lancement du concours de la 2e Semaine québécoise intergénérationnelle

La 2e édition de la Semaine québécoise intergénérationnelle se tiendra du 19 au 25 mai 2019 est un événement à ne pas manquer. Véritable tremplin pour les projets qui nouent des liens entre les générations, elle a déjà permis à de multiples organismes de faire connaître leurs activités.

Chaque année, Intergénérations Québec organise à cette occasion un grand concours intergénérationnel afin de valoriser et promouvoir les initiatives qui favorisent le rapprochement entre les générations à travers la province. Bibliothèques, écoles, organismes communautaires, municipalités, résidences, entreprises ou citoyens, le concours est ouvert à tous.

Et pour la première fois cette année, chaque projet lauréat des cinq catégories se verra remettre une bourse de 1000 $ grâce à la générosité de notre partenaire, la Fondation Luc Maurice.

Vous avez mis en place une activité intergénérationnelle entre mai 2018 et avril 2019? Alors, faites connaître votre projet et inscrivez-vous avant le dimanche 17 mars, en remplissant le formulaire d'inscription directement sur le site internet : intergenerationsquebec.org

Intergénérations Québec est un organisme à but non lucratif provincial dont la mission est de favoriser le rapprochement entre les générations pour le développement d'une société ouverte, inclusive et solidaire.