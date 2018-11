Un guide pour favoriser la saine alimentation

Avec la collaboration de l’organisme Vivre en ville, la Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie (TIR-SHV) COSMOSS Bas-Saint-Laurent vient de réaliser un guide destiné principalement aux intervenants municipaux pour intégrer l’accès à une saine alimentation dans les démarches d’aménagement du territoire.

Intitulé «Favoriser la saine alimentation grâce aux outils d’aménagement du territoire», le document rassemble les informations les plus récentes et les outils réglementaires permettant d’intégrer l’accès aux aliments aux diverses planifications municipales visant l’aménagement du territoire. Il présente également des exemples d’initiatives et les conditions de réussite pour la mise en place de municipalités et régions nourricières.

«L’accès physique et économique à une saine alimentation aux citoyens de tous les âges est un facteur de santé, mais aussi de développement d’une communauté. C’est une des raisons pour laquelle de plus en plus de municipalités prennent cette dimension en compte dans leurs démarches de planification du territoire , précise Julie Desrosiers, agente de planification, de programmation et de recherche au Centre intégré de santé et de services sociaux et coordonnatrice de la TIR-SHV COSMOSS.

«Que ce soit par l’implantation de commerces alimentaires de proximité, le soutien à la mise en place de réseaux de distribution ou l’aménagement de nouveaux jardins communautaires, plusieurs avenues sont possibles à l’échelle d’une municipalité ou d’une MRC pour la mise en place d’un système alimentaire durable. Le guide propose des exemples à cet égard», ajoute-elle.

Des démarches de municipalités ou MRC nourricières se développement graduellement au Bas-Saint-Laurent. Le guide Favoriser la saine alimentation grâce aux outils d’aménagement du territoire se veut bref, concis et facile à consulter. Acheminé récemment aux intervenants municipaux, il est aussi disponible pour toutes les personnes intéressées par la question sur le site Web de COSMOSS au www.cosmoss.qc.ca, sous la rubrique documentation/saines habitudes de vie.

Ce guide a été produit dans le cadre des priorités d’action de la Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie de COSMOSS Bas-Saint-Laurent, dont la mission consiste à promouvoir et soutenir la création d’environnements favorables à la santé et à l’adoption de saines habitudes de vie auprès des jeunes et des familles.