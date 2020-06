Réflexion du jour, en lien avec l’article du comité des élus, dans Mon Témiscouata

Bravo les champions bureaucrates! Ceux qui sont en business dans ce beau club sélect, levez la main s’il vous plait. L’art de se tirer dans le pied au lieu de faire la part des choses. Fermez dont les marrées du St-Laurent aussi, ainsi que les courants d’air, la circulation des oiseaux et les rayons

de soleil qui passent sur Québec au préalable.

Remède de cheval pour tuer le cheval? Accentuons le festival des faillites? Et vous allez quand même envoyer vos comptes de taxes. Pathétique ! Avec une économie tellement riche $$$ au Bas-Saint-Laurent ... surtout au Témiscouata, profitons des chèques gouvernementaux de tous genres ... on n’a pas besoin des autres régions du Québec, faisons bande

à part/planète à part, étirons la sauce ... protégeons-nous des envahisseurs de Québec et Montréal ? Pourtant nous à Québec, on est pour le vivre ensemble, y a pas de barrage à Saint-Agapit, on n’a pas peur d’être envahi par les gens de Montréal qui sont au cœur de la pandémie, au contraire on a hâte de revoir les Montréalais éventuellement, du moins ceux qui sont en santé on se comprend bien.

Donc, le mot d’ordre dans l’Est est profitons des subventions gouvernementales depuis des décennies pour attirer des gens dans l’est du Québec, mais soyons une région distincte en affirmant haut et fort la volonté de continuer à être une région fermée à quelques semaines de la saison estivale ... contrairement à la sage décision provinciale tenant compte de tous les facteurs, en retirant le foutu barrage à La Pocatière en place depuis trop longtemps.

Remarquez qu’à Rimouski, selon les autorités municipales, la saison estivale se termine en fin de congé de la construction. En effet, de passage à Rimouski l’été dernier en début août, on voulait profiter d’une table sur la rue principale piétonnière ... on a croisé une bonne vingtaine de personnes de partout au Québec cherchant la même chose ... mais plus rien en ce sens à ce moment, la saison est terminée selon les autorités municipales rimouskoises nous disait-on. Mettez le barrage juste avant Rimouski jusqu’à la fin juillet, pourquoi pas si vous y tenez tellement. On ira en Gaspésie en

passant par le Nouveau-Brunswick cet été.

Et pendant ce temps, nous les gens de Québec, nous fournissons des professionnels de la santé dans vos hôpitaux locaux et devons subir double confinement depuis bientôt deux mois, découlant d’un tel barrage routier au Village Gaulois. Alors ainsi, il se peut qu’il vous manque éventuellement certains de ces professionnels de la santé à l’appel, si vous insistez à maintenir une telle barrière.

N’étouffez pas davantage votre économie locale déjà à bout de souffle. Suis fier d’être Louperivois 100 % laine, le KRTB étant un véritable carrefour régional avec des gens de service et sympathiques et tellement accueillants, ainsi qu’un territoire magnifique.

Pas trop fort ici cet esprit de clocher pour certains, dont un est un maire d’une municipalité minuscule au milieu de nul part et que dire d’un certain groupe de discussion au Témiscouata, dont les commentaires et opinions des participants sont 100 % filtrés. C’est mon opinion comme tant d’autres possiblement, vous faites fausse route.

J’espère que les gens d’affaires vont se lever pour parler aux bureaucrates, pour rester en juste équilibre dans un tel tumulte. Je ne fais pas de politique ... sauf que: en conclusion hélas certains sont infectés, d’autres sont affectés.

Claude Thériault

Témiscouata-sur-le-Lac et Québec