Bilan positif mais réalisation ardue pour Noël Chez nous

La 16e édition de Noël Chez nous a été une réussite marquante pour la ville de Rivière-du-Loup cette année par la grande participation de la population aux différentes activités offertes. Le Centre commercial bourdonnait avec tous les enfants en grand nombre qui se présentaient dans les différents ateliers variés.

Le conseil d’administration en place remercie tous les organismes participants au Grand Défilé de Noël Desjardins, aux nombreux visiteurs du Marché de Noël Bérubé GM, qui ont permis la réussite d’un évènement de si grande envergure afin de faire vivre aux enfants ainsi qu’aux grands, un vrai «tour de magie de Noël». Cette 16e édition s’est réalisée avec un bilan financier équilibré ayant remboursé la dette du bilan de la 15e édition en totalité. Nous en sommes très heureux et tenons à vous remercier de cette si belle participation.

Les membres du CA pour l’année 2019 ont donné beaucoup d’heures et tout leur soutien afin de réussir à supporter cet évènement grandiose pour notre ville. Tous ces gens de près et de loin se donnent à cœur «bénévolement», nous tenons à le préciser et terminons ce mandat, essoufflés par le manque important de personnel désirant s’impliquer auprès de nous. Réaliser un tel évènement annuel demande une équipe complète en place, durant toute l’année en cours, qui veut bien offrir du temps pour tous les enfants. Nous devons former, dès janvier 2020, notre nouvelle équipe qui poursuivra cette belle tradition. Nous avons besoin de vous pour perpétuer l’existence de cet évènement et ainsi réaliser la 17e édition pour 2020.

En tant que président de Noël Chez nous, je suis très fier de notre réalisation pour cette édition avec tous les soubresauts encourus durant les deux dernières années. J’espère recruter plusieurs bénévoles afin de réaliser l’édition 2020 en pensant à tous les regards lumineux des enfants lors de cette belle fête qui nous réunit tous ensemble dans notre belle capitale de Noël. Il nous faut plusieurs membres au sein du conseil d’administration afin de poursuivre le travail commencé car, sans une équipe complète, il sera très difficile, même impossible de réaliser la prochaine édition. Il est certain que je ne supporterai pas seul toute l’organisation de cet évènement en 2020 et que je compte sur une équipe complète autour de moi. Venez faire partie d’une équipe dynamique.

C’est un cri du cœur que je vous lance !

Martin Desrosiers

Président de Noël Chez nous à Rivière-du-Loup

418 714-NOËL (6635)