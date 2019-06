Au secours de notre patrimoine!

Suite à l’intention du directeur général de Saint-Jean-de-Dieu, Daniel Dufour, d’enlever la croix située dans le Parc Roland Rioux, je tiens à faire savoir mon opposition à cette décision subite et irréfléchie.

Cette croix fut érigée en 1951 et restaurée en 2005. Il s’agissait d’un don de Jean D’Auteuil, tel que décrit dans le livre «Les croix de chemin dans la MRC les Basques». Il y est cité aussi qu’elle est une des rares croix de chemin décorées d’un corpus, raison de plus de la conserver.

Enlever cette croix serait une insulte envers les ancêtres, les bâtisseurs de notre belle municipalité, qui l’ont érigée et, en leur mémoire, nous devons la conserver car elle fait partie de notre patrimoine.

Le Comité qualité de vie de Saint-Jean-de-Dieu est toujours vivant et le restera, son but étant de représenter les citoyens afin qu’ils soient écoutés et respectés.

Clairmont Lauzier, président