Le pont ferroviaire de Rivière-Trois-Pistoles

Du solide après 145 ans! À l’époque, on construisait avec des moyens rudimentaires des ponts plus durables. Le tablier central centenaire a été remplacé il y a quelques années, mais ce sont toujours les mêmes pilastres de pierre de 1874. Avec l’aide de ma conjointe pour les prises de son et prises de vue. Et surtout, avec l’aide de l’abbé Patrick Allaire pour l’insertion de photos centenaires, films d’époque et diagrammes; un travail de grande valeur. Et enfin par-dessus tout, l’abbé Patrick a ajouté les sous-titres pour les malentendants, une tâche colossale. Ma conférence sur le pont de la Rivière-Trois-Pistoles sera disponible pour consultation à la Société généalogique et historique de Rivière-du-Loup, à la Bibliothèque Anne-Marie D’Amours de Trois-Pistoles ainsi qu’à la Société historique et généalogique du même endroit. Des copies de qualité peuvent être obtenues par l’entremise de la télévision communautaire de Trois-Pistoles au 418 851-4000.

Paul-André Franck (PAF)

Rivière-Trois-Pistoles