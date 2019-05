À la pharmacie, est-il normal de payer pour obtenir un reçu aux fins d’impôt?

J’ai toujours trouvé anormal de payer trois dollars à ma pharmacie pour un bout de papier qui indiquait le montant total des médicaments achetés durant l’année. Ce reçu, j’ai opté cette année de le faire venir par Internet et cela gratuitement. Après trois essais et l’aide de la préposée à la clientèle de la compagnie, j’ai obtenu la liste et le prix des prescriptions achetées pendant l’année pour moi et mon épouse, ce qui a nécessité neuf pages d’impression.

J’ai apporté ces documents à la personne qui fait mon rapport d’impôt et elle m’a chargé cinq dollars pour avoir complété et vérifié les prescriptions qui étaient remboursables ou non par mon assurance.

Voici les raisons qui justifient mon interrogation. Suite à une réunion de mon association qui réunissait des membres d’un peu partout dans la province, j’ai constaté que le prix demandé pour le reçu variait de gratuit pour certains à deux, trois et cinq dollars pour d’autres.

Si vous faites faire la compilation de vos prescriptions ou de vos reçus que vous avez conservés, vous allez devoir payer la personne qui fait votre rapport d’impôt et les prix varient. N’oubliez pas que vous avez le droit de revendiquer la partie de votre reçu que l’assurance ne paie pas mais pas la totalité, c’est une fraude.

Connaissez-vous beaucoup d’employeurs qui revendiquent des frais pour l’envoi de T4-TP4, etc?

La très grande majorité de vos clients sont des retraités et surtout des ainés. N’oubliez surtout pas que la MRC des Basques est une des plus pauvres au Québec et que de plus, un très grand nombre d’ainés sont au seuil de la pauvreté ou en bas. Pour les remercier, vous leur chargez un montant d’argent pour leur reçu.

Il me semble que pour montrer un peu de gratitude et d’appréciation envers votre fidèle clientèle, vous pourriez faire comme tous ceux et toutes celles qui n’exigent pas d’argent pour ce fameux reçu et vous en seriez surement remerciés.

François Villeneuve, retraité et ainé de Trois-Pistoles