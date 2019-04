La sécurité en voiture

Semblable aux avions, chaque véhicule routier devrait être muni d’une boite noire adaptée pour aider les enquêteurs en cas d’un accident. Ces dispositifs pourraient être élaborés, entre autres, pour rapporter la vitesse exacte roulée lors d’un impact causant un accident.

Cela permettrait possiblement aussi de suivre la conduite d’un jeune conducteur entre chaque renouvèlement de permis de conduire; ceci jusqu’à ce qu’il prenne plaisir à bien conduire pour en profiter le reste de ses jours.

Ces dispositifs reliés au compteur pourraient faire le suivi d’un conducteur suspect de façon plus efficace sur plusieurs motifs. Des senseurs au volant pourraient rapporter des odeurs d’alcool ou de drogues.

De plus, ces boites noires devraient communiquer ensemble à courtes distances pour signaler les carambolages (Saint-Arsène 31-01-2019), brouillards, glace noire, etc. et détecter un conducteur à un endroit donné.

Ces dispositifs seraient pour tout conducteur une incitation omniprésente à bien conduire ce qui diminuerait les pertes de vie et les dommages matériels. Leur cout serait très largement compensé par la baisse des assurances et des frais médicaux.

Jean-Paul Gagnon

Saint-Éloi