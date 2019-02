2019, cinquantième anniversaire des Loups Marins

Bravo aux parents et aux entraineurs qui ont su garder en vie et qui ont fait progresser l’équipe de natation de Rivière-du-Loup au cours de ces 50 ans et qui le font encore. Bravo aux nageurs et nageuses membres des Loups Marins qui ont permis et permettent à cette équipe de passer de succès en succès.

FAITS MARQUANTS

Participation à des championnats provinciaux et canadiens et à des compétitions internationales - sept médailles d’or lors d’un championnat provincial - record provincial et canadien.

Des Loups Marins et un entraineur sur l’équipe du Québec.

Une nageuse à quelques secondes d’une participation aux Olympiques qui a été aussi à cinq reprises sur l’équipe très sélecte des huit meilleures nageuses universitaires aux États-Unis, la All American NCAA swimming and diving team.

Amélioration constance de performances et établissements fréquents de nouveaux records d’équipe et régionaux.

Le nombre de membres toujours en croissance depuis quelques années.

Progression au classement provincial des équipes.

Des milliers de jeunes qui, en étant membres de cette équipe, ont pu et peuvent encore se développer physiquement et comme personnes sans oublier la catégorie des adultes, les Maîtres, qui en retirent de nombreux avantages et qui présentent des performances remarquables.

Merci à la Ville de Rivière-du-Loup, aux institutions scolaires et aux commanditaires qui ont soutenu et soutiennent encore les Loups Marins qui continuent à progresser et font la fierté de notre Ville.

Jacques Emond