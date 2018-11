Jean D’Amour, merci!

De toutes les sciences que l’homme doit savoir, la principale est celle de vivre de manière à faire le moins de mal et le plus de bien possible. Je pense que pour Jean D’Amour, le bonheur habite là où le travail et le contentement cohabitent ensemble.

Peut-on trouver meilleur gars que ce dernier? Après tant d’années au service du public louperivois et du comté de Rivière-du-Loup – Témiscouata, Jean D’Amour a décidé de rentrer à la maison, les Québécois ayant décidé de changer probablement juste pour aller voir ailleurs…

Faisant la relève de l’ex-mairesse Denise Levesque alors que la situation commençait à bouger sous sa gouverne, ce nouveau maire a pris les cordeaux pour faire en sorte que Rivière-du-Loup trouve une belle période de prospérité. Notre seule attitude à prendre envers cet homme consiste en la reconnaissance. Merci Jean!

Marcel Landry

Rue des Jonquilles