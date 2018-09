Planète « Fake news » 2018

Depuis longtemps, nos gouvernements encouragent les gens à cesser de fumer. Nous avons maintenant atteint un taux acceptable, ainsi pour récompenser les gens qui ont cessé ou diminué de fumer, les gouvernements les récompensent en légalisant le pot…

Le président des USA vomit sur ses alliés et fait de gros câlins à ses ennemis communistes… Comme disait Einstein : « La différence entre le génie et la stupidité, c’est que le génie à ses limites… »

On tente, à tort, de nous convaincre que l’eau en bouteille est d’une grande pureté… La preuve, c’est que justement ce sont ces contenants en plastique une fois vidés qui se retrouvent dans la mer et polluent les eaux de nos océans…

De la façon dont nos ainés finissent leurs jours dans certains CHSLD (ici je ne blâme pas les employés qui font de leur mieux). Et de la façon dont les services fonctionnent dans diverses sections de notre société, je crois que ce qui serait le plus équitable serait que les ainés finissent leurs jours en prison et que les criminels fassent leur temps dans les CHSLD…

Le gouvernement du Québec dépense 20 milliards par année pour la santé. Faux. Il dépense 20 milliards par année pour la maladie… La santé, ça ne coute rien…

Montréal est une ville pleine de trous, de chantiers, de réparations, de cônes orange, de déchets dans les rues et de nombreuses punaises de lits. Comprenable que des gens quittent leur pays en guerre pour venir s’installer à Montréal, ils s’y sentent moins dépaysés…

À suivre…

André Mailloux, Rivière-du-Loup