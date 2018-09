Changement climatique : indifférence?

Sans aucune prétention et en tant que personne âgée, je me permets une tentative de sensibilisation devant l’activité humaine actuelle qui démontre bien la réfutation de ce qui est avancé par les climatologues, soit le changement de climat.

La plus jeune génération sur cette terre va en subir de graves conséquences ainsi que tous ceux qui deviendront, à la naissance, des citoyens et citoyennes sur notre planète. À quoi auront-ils à faire face?

Je lisais dans Paris Match numéro 3607 du 28 juin que les gens de Valais en Suisse luttent contre le réchauffement climatique en montagne et couvrent les glaciers avec des draps pendant l’été…à vous de réfléchir.

Mon appartement est situé de façon à ce que je vois l’angle des rues Des Cerisiers et Des Marguerites. Tous les genres de véhicules automobiles y passent. Je ne peux pas m’empêcher de penser aux émissions de CO2 qui continuent de progresser et aux conséquences graves pour l’avenir. Nous en vivons déjà de ces changements, la terre est en train de perdre son contrôle et donc son confort.

Comment faire pour sensibiliser sur ce phénomène désastreux? Ce ne semble pas possible pour bien des travailleurs et travailleuses de trouver un moyen de transport autre que leur propre automobile. Souvent l’un des conjoints part avec la sienne…et l’autre fait de même une dizaine de minutes après. Les terriens et terriennes du futur en paieront le prix?

Marcel Landry, rue Des Jonquilles