Dévoilement d’un grand legs des fêtes du 350e anniversaire

À compter du mercredi 18 décembre prochain, le parc des Chutes offrira tous les soirs un spectacle de lumière. Les citoyens et citoyennes, ainsi que les touristes, sont invités à redécouvrir la légendaire cascade d’eau de la rivière du Loup sous un tout nouvel éclairage.

Réalisée grâce à des prouesses techniques de haute voltige, l’illumination permanente de la chute constitue le plus spectaculaire legs des Fêtes du 350e anniversaire de la concession de la seigneurie, célébrées l’an dernier. Tous les soirs, dès la tombée du jour et jusqu’à la fermeture du parc à 23 h, une séquence animée d’une durée d’environ 30 minutes sera projetée en boucle dans les flots et sur le roc, rehaussant la force de l’eau et la beauté des lieux.

En plus de mettre en valeur ce joyau naturel de notre centre-ville, le concept rappellera les trois légendes associées au nom de notre ville et de la sinueuse rivière autour de laquelle elle s’est développée. Les projections révéleront des détails différents selon l’endroit d’où on les regardera. Les gens sont donc invités à se déplacer pour en apprécier tous les points de vue, en fonction des concepts et des ambiances lumineuses.

Une grande première avec les élus

Le 18 décembre, de 16 h à 19 h, la population est invitée à se rassembler au pied de la chute, près de la centrale hydroélectrique, pour assister au dévoilement de la projection. Les membres du conseil municipal profiteront de cette occasion pour échanger avec les citoyens et citoyennes, autour de feux de joie. Des boissons chaudes seront servies. La chorale de l’École de musique Alain-Caron ajoutera une ambiance musicale festive à la rencontre.