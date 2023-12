L’Harmonie de Rivière-du-Loup et le Chœur Amisol présentent leur concert de Noël

L’Harmonie de Rivière-du-Loup et le Chœur Amisol de Saint-Alexandre-de-Kamouraska tiendront leur grand spectacle de Noël le dimanche 17 décembre à 14 h au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup.

Sous la direction de Steve Leblond et de Danielle Bernier, près d’une cinquantaine de musiciens et choristes interpréteront différents classiques du temps des Fêtes, ainsi que des airs festifs revisités qui ne manqueront pas de mettre les spectateurs dans l’ambiance de Noël à l’approche des Fêtes.

Il est possible de se procurer des billets auprès des musiciens de l’Harmonie de Rivière-du-Loup et des choristes du Chœur Amisol, ainsi qu’auprès des organismes et entreprises partenaires. La billetterie du Centre culturel Berger en aura également en sa possession.