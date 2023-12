L'incontournable Boutique des Fêtes dec Tourisme Rivière-du-Loup

Vous avez déniché vos tenues pour vos partys de Noël et du jour de l’An, mais il leur manque un je-ne-sais-quoi? Voici quelques suggestions d’accessoires tendance pour hommes et femmes en 2023! NOEUD PAPILLON Cette année, le nœud papillon n’est pas seulement petit, seyant et porté sagement autour du cou. En effet, on le voit de plus en plus en ...