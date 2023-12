Les bois décorés d’Eugène le renne

Par Johannie Dufour et Sarah Beauregard

Chaque année au Pays magique des animaux, il y a un concours de décoration de bois parmi les rennes. Un seul renne par famille peut participer, mais tous ses membres se partagent le grand prix.

Eugène est très excité. Cette fois, c’est lui qui sera décoré par sa famille! Sa mère Irène, son père Arsène et sa sœur Mylène doivent tous trouver des décorations pour ses jolis bois.

— Je vais fouiller dans le grenier! dit Irène.

— Parfait! Je vais voir dans le garage, annonce Arsène.

— Moi, je vais dans le sous-sol, décide Mylène.

— Et moi, je cours au magasin général! s’écrie Eugène.

Plus tard, les rennes se rejoignent au salon. Ils sont souriants, mais tout sales!

— Dans le grenier, il y avait plein de poussière! raconte Irène en toussant. Heureusement, j’ai retrouvé la belle boule de Noël rouge avec des flocons tout au fond d’un coffre.

— Comme vous voyez, je ne suis pas propre non plus! dit Arsène. J’ai décroché les deux cloches dorées qui étaient suspendues dans le garage. Elles étaient au-dessus d’un bac plein de terre…

— Ha, ha! rit Mylène. Moi, j’ai retrouvé la guirlande de lumières. Elle était sur une tablette très haute dans le sous-sol. En la prenant, j’ai accroché un sac de plâtre qui était ouvert. Voilà pourquoi je suis toute blanche!

— Regardez! dit Eugène. J’ai acheté une boucle rouge et une canne de bonbons. Mais je n’ai pas vu la pancarte « peinture fraîche » sur le mur du magasin général. Je me suis appuyé dessus pendant une seconde… et je suis maintenant brun et bleu!

Après un bon bain, Eugène le renne se fait décorer les bois. Le résultat est MAGNIFIQUE!

Ce soir-là, c’est sa famille qui remporte le concours et son prix. C’est une énorme caisse de carottes sucrées, leur légume préféré!

FIN