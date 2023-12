Quatre conseils pour rester en santé dans le temps des Fêtes

Avec les Fêtes qui approchent à grands pas, il peut être facile de perdre ses bonnes habitudes de vie. Voici donc quatre judicieux conseils qui vous aideront à traverser cette période de réjouissances en gardant la santé et le moral!

PRIVILÉGIEZ LES CHOIX NUTRITIFS

Bien qu’il soit tentant de goûter à tous les délices des Fêtes, incorporez dans vos repas autant d’aliments nutritifs que possible. Garnissez votre assiette de savoureux fruits et légumes, de protéines maigres et de céréales complètes. Cependant, ne soyez pas « obsédé » par la crainte de trop manger : vous gâter un peu dans les partys est bon pour votre santé mentale!

BOUGEZ RÉGULIÈREMENT

Prévoyez du temps pour faire de l’activité physique, même s’il ne s’agit que d’une courte promenade après les repas, de quelques pas de danse au son d’une musique festive ou d’une séance de patinage en famille. L’exercice contribue à améliorer l’humeur et le bien-être général. Surtout, bougez pour vous sentir bien, et non pour vous déculpabiliser d’avoir trop mangé!

GÉREZ VOTRE STRESS

Les Fêtes peuvent être épuisantes et stressantes. Prenez soin de vous en pratiquant des activités qui vous aident à vous détendre. Il peut s’agir de méditation, d’exercices de respiration profonde ou de passe-temps que vous aimez. Fixer de saines limites avec votre famille et chercher du soutien en cas de besoin peut également atténuer votre stress.

DORMEZ SUFFISAMMENT

Malgré les réunions en famille ou entre amis, ne négligez pas votre sommeil : essayez de dormir de sept à neuf heures par nuit. Avec un corps et un esprit bien reposés, vous serez mieux armé pour affronter le temps des Fêtes et préserver votre santé générale.

Enfin, n’oubliez pas que si les vacances de Noël sont l’occasion de célébrer et de vous amuser, prendre soin de votre santé devrait demeurer votre priorité. Joyeuses Fêtes!