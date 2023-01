Rétrospective 2022 : juin

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Des centaines d’oiseaux aquatiques retrouvés morts sur les iles de l’estuaire du Saint-Laurent

Les membres de l’équipe de recherche du biologiste Jean-François Giroux ont retrouvé des centaines de carcasses d’eiders à duvet sur les iles de l’estuaire du Saint-Laurent au cours de la semaine du 26 mai. Les résultats d’analyses obtenus confirment que la grippe aviaire les a terrassés.

Édith Levasseur nommée membre de l’Ordre de l’excellence en éducation du Québec

L’enseignante de Pohénégamook Édith Levasseur a été nommée membre de l’Ordre de l’excellence en éducation du Québec pour sa participation au «rehaussement de l’enseignement québécois» dans le domaine préscolaire et primaire, le 31 mai. Elle est la seule du Bas-Saint-Laurent à avoir reçu cette distinction provinciale parmi les récipiendaires de 2019 et 2021.

Un laboratoire de passages fauniques

Les usagers de l’autoroute 85 ne s’en rendent pas compte, mais déjà plusieurs passages fauniques ont été aménagés sous l’axe routier de grande envergure. Au total, 31 traverses sont ou seront créées sur les 40 kilomètres de la phase III de la construction de l’autoroute Claude Béchard. Jessy Héon, biologiste au ministère des Transports pour le projet de la 85 mentionne que les infrastructures mises en place serviront de laboratoire pour le reste du Québec.

Le plaidoyer de Lauri Dancause pour des campagnes revitalisées

Dans un petit coin de la MRC de Rivière-du-Loup, à Saint-Paul-de-la-Croix, un artisan vit de sa passion depuis 22 ans. Lauri Dancause de Meubles Dancause crée des meubles rustiques haut de gamme sur mesure sur son lopin de terre où sont logés sa maison, une grange, un jardin et un autre bâtiment. L’homme de 56 ans se considère chanceux d’avoir pu exercer son talent chez lui toutes ses années et souhaite cette liberté de s’implanter dans un milieu agricole à tous les artisans.

Services préhospitaliers d’urgence : des horaires de faction en horaires à l’heure à Trois-Pistoles

Près de 1 M $ ont été accordés, ce 15 juin, au Centre intégré des services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent par le gouvernement du Québec afin de bonifier les services préhospitaliers d’urgence dans la région de Rivière-du-Loup-Témiscouata. Ce sont les ambulanciers de Trois-Pistoles qui ont obtenu le financement supplémentaire pour convertir leurs horaires de faction en horaires à l’heure.

Vivre, voir et gouter le Bas-Saint-Laurent, une découverte à la fois

La nouvelle signature promotionnelle de Tourisme Bas-Saint-Laurent invite les visiteurs à «prendre le temps» de découvrir le territoire, d’y relaxer, de s’y oxygéner et d’y vivre au rythme des locaux. Un clin d’œil opportun, puisqu’il en faudra beaucoup, de temps, pour profiter de tout ce que la région à offrir au cours de la prochaine saison estivale, que ce soit à Rivière-du-Loup, au Témiscouata, dans les Basques ou ailleurs.

Prolongement de l'autoroute 20: Une citoyenne dénonce le caviardage d'informations

Julie Sylvain, une citoyenne de Notre-Dame-des-Neiges, s’inquiète quant aux répercussions de la construction d’un pont à quatre voies dans le projet du prolongement de l’autoroute 20. Après avoir fait une demande d’accès à l’information pour en connaître davantage sur l’imposante infrastructure qui surplomberait la Rivière Trois-Pistoles, elle a reçu l’étude géotechnique caviardée presque en totalité.

La grande aventure de Josika et Tommy

Josika Leblond de Rivière Trois-Pistoles et son partenaire Tommy Clément ont soif de découvertes et de rencontres. Ils ont envie d’être ébahis, ensemble, par de nouveaux paysages et les saveurs de l’Europe, de l’Asie et de l’Amérique du Sud. C’est pourquoi ils ont entamé dans la semaine du 18 juin un grand et long périple qui les ont amené aux quatre coins du globe. Un voyage unique qui leur a permis d’apprendre à ralentir le rythme du quotidien et de vivre au jour le jour.

Grands Prix des Hebdos : Quatre prix remportés par Info Dimanche

Cette année, quatre artisans d’Info Dimanche ont vu la qualité de leur travail être récompensée par leurs pairs dans le cadre du concours d’excellence Les Grands Prix des Hebdos 2022 dans la catégorie de journaux de 40 pages et plus.

Des Boeing 737 à Rivière-du-Loup pour plus d’un mois

Si vous avez cru voir ou entendre d’immenses avions survoler la région louperivoise en juin, vous n’avez pas rêvé. L’aéroport de Rivière-du-Loup accueille actuellement des vols de Boeing 737-400. Des atterrissages et décollages se sont poursuivi jusqu’en juillet.

Personne à la rue le 1er juillet

La rareté des logements n'épargne pas Rivière-du-Loup et Ikrame Baze, directrice générale de l’Office régional de l’habitation de Rivière-du-Loup (ORHRDL), ne cache pas que de nombreuses demandes ont été faites à l’organisme avant la journée nationale des déménagements. Selon elle, même si le risque zéro n'existe pas, l'organisme a joué son rôle et personne de la région ne s’est retrouvé à la rue le 1er juillet.

