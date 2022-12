Plus de 730 signets en cadeau aux ainés de Rivière-du-Loup 

Des centaines de personnes ainées de la région de Rivière-du-Loup ont reçu une belle petite attention à l’approche du temps des Fêtes : un signet fabriqué et décoré à la main. Un projet réalisé par l’Association Brico-Art de Rivière-du-Loup, dont l’objectif était simplement «de semer de l’amour, de la joie et de la tendresse» dans leur quotidien.

C’est une résidente du Manoir Lafontaine de Rivière-du-Loup, Denise Dubé, qui a lancé l’initiative de fabriquer un petit quelque chose pour les ainés qui ont été touchés – parfois durement - par la pandémie et les mesures d’isolement.

Il y a quelques semaines, cette dernière a soulevé l’idée de mettre à profit les retailles des bricolages réalisés durant les rencontres de Brico-Art qui ont lieu deux fois par mois. Les signets représentaient une plateforme idéale pour laisser parler leur imagination.

«J’aime beaucoup bricoler, mais j’aime aussi partager ce que je fais», a expliqué Denise Dubé, souriante. «Les personnes ainées ont été nombreuses à être isolées et seules durant la pandémie. À un certain moment, elles ne pouvaient même pas sortir pendant quelques mois et elles ont changé. Alors on voulait leur offrir un petit quelque chose et leur rappeler que des gens pensent à elles», a-t-elle confié.

«On voulait leur rappeler qu’il y a encore du beau.»

Ces dernières semaines, Mme Dubé a elle-même animé deux ateliers, l’une avec Brico-Art, l’autre au Manoir Lafontaine, afin de confectionner les signets. Une cinquantaine de personnes ont participé à ces activités, permettant de bâtir une belle banque de petits présents aussi uniques les uns des autres.

«Les signets sont décorés avec des collants, des dessins et du cartonnage. On y retrouve un petit ruban et même une petite pensée, quelque chose de positif. Certains sont sur le thème de Noël, d’autres non», a-t-elle décrit.

«Lire, c’est rêver les yeux ouverts» et «Plaisir d’offrir» sont des exemples des petits mots écrits sur les signets individualisés.

«On a travaillé fort», a résumé Mme Dubé, qui a elle-même confectionné des centaines de signets pour la cause. Elle a aussi fourni, avec l’aide de quelques amies, tout le matériel nécessaire à la fabrication.

C’est finalement le 28 novembre que la livraison des petits cadeaux a été effectuée. La Résidence Le Saint-Louis, le Manoir des Pommiers, la Résidence Reine-Antier, la Résidence des Bâtisseurs et les trois pavillons du Manoir Lafontaine ont été visités. Au final, 739 signets ont été offerts gratuitement et aucun résident autonome n’a été oublié, assure Mme Dubé. «Nous avons été très bien accueillie. Les gens étaient très contents et reconnaissants», a-t-elle partagé.

BRICO-ART

L’Association Brico-Art de Rivière-du-Loup – une OBNL – existe depuis une vingtaine d’années. Deux fois par mois, un groupe de femmes se réunit afin de socialiser et avoir du plaisir à travers des projets de bricolage ou de tricot. Actuellement, elles sont une trentaine à participer régulièrement aux rendez-vous qui se déroulent dans une atmosphère légère et agréable. Les participations sont gratuites.

«Pour plusieurs personnes, c’est vraiment un moment de bonheur, une occasion de voir des gens et de prévenir l’oisiveté et l’isolement. L’une des participantes vient depuis le tout début et elle ne pourrait plus s’en passer. C’est comme ça pour plusieurs d’entre nous», a souligné Denise Dubé.

Les séances de bricolage et de tricot sont organisées les mardis de chaque mois, aux deux semaines, entre 13 h et 15 h. La prochaine rencontre le 10 janvier 2023, en après-midi, au sous-sol de l’église de Saint-Ludger.

Quant à l’initiative des signets, il n’est pas exclu qu’elle soit répétée l’an prochain. Il est tout aussi possible que l’idée fasse des petits et qu’un autre projet soit réalisé pour la communauté. Comme quoi la bienfaisance n’a parfois pas de prix.