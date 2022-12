CDE de Rivière-du-Loup : un diner de Noël festif

Les gens d’affaires de la région de Rivière-du-Loup se sont réunis le 15 décembre sur l’heure du midi à l’occasion du diner de Noël du Centre des dirigeants d’entreprise de la région de Rivière-du-Loup, organisé à l’Hôtel Levesque.

Les membres ont pu participer à un échange de cadeaux, sous la supervision du père Noël. Lors de cet évènement festif, il était possible de redonner à la communauté en achetant l’un des 150 certificats-cadeaux d’un montant de 10 $ au IGA de Rivière-du-Loup en soutien au Carrefour d’initiatives populaires pour l’achat de denrées alimentaires. Ils ont tous trouvé preneurs. La directrice de l’organisme, Karine Jean, était sur place afin de présenter l’organisme communautaire.

Le Carrefour d’initiatives populaires est un organisme sans but lucratif qui œuvre sur le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup. Il supervise et organise de nombreuses initiatives tels que les cuisines collectives, le comptoir de récupération alimentaires, les dépannages alimentaires d’urgence, l’Escouade AlimenTerre, les Frigos-Partagés, etc. dans le but de soutenir les gens à faible revenu du milieu et de lutter contre l’appauvrissement.

La prochaine activité du Centre des dirigeants d’entreprise de la région de Rivière-du-Loup est prévue le 19 janvier 2023 à l’Hôtel Levesque. Lors de ce diner-conférence, les nouveaux entrepreneurs de la région Audrey Dionne de Cardio Plein Air et Maxime Pelletier et Éric Gagnon du KinerGym seront invités à discuter de leurs parcours avec le président du CDE, David Falardeau.