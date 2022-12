Quelques livres à mettre sous le sapin

Trouver un cadeau à quelques heures de Noël est un défi qui peut s’avérer éprouvant. Pourquoi ne pas vous rendre dans une librairie et offrir un livre en guise de présent ? Donner un livre, c’est plus qu’offrir de la culture, c’est aussi transmettre un peu de soi-même.

Vous cherchez une idée cadeau de dernières minutes, voici quelques coups de cœur de mes lectures de la dernière année qui sont peut-être plus susceptibles de rejoindre parents et amis, et suffisamment récents pour ne pas avoir été déjà lus.

Le cigare au bord des lèvres, Akim Gagnon

Mon roman coup de cœur de 2022. Je l'ai dévoré presque d'un trait. Je ne connaissais pas Akim Gagnon, qui travaille dans le domaine du montage et qui est aussi réalisateur. Ce premier roman autobiographique est un petit bijou. Une œuvre parfois fine, parfois rabelaisienne dans sa scatologie, on y suit l'auteur dans tous ses mauvais choix de vie. Alcool, drogue, dépendance affective, relation père-fils, relation fraternelle, on découvre derrière le provocateur qu'il incarne un être aussi sensible que porté sur les excès. On s'y attache aussi, beaucoup même. J’aime Montréal. Même dans sa laideur, la métropole que je connais bien sait être belle et Akim Gagnon la décrit telle que je la connais. L'écrivain qui se raconte est un piège à éviter, parait-il, mais l'auteur y met les deux pieds dedans et pour notre plus grand plaisir. À lire. Mon roman 2022 !

La Mèche, 344 pages, 2022

Mélasse de fantaisie de Francis Ouellette

Grosse claque que ce Mélasse de fantaisie de Francis Ouellette, un auteur que j'ai découvert cette année. Ce roman autobiographique se déroule dans ce qui était autrefois connu sous le nom de Faubourg à m'lasse à Montréal. Eh oui, encore Montréal, encore un quartier que je connais. Mais un quartier où ses habitants s'y engluent comme des mouches dans de la... mélasse. Un portrait vibrant de ce quartier où un bloc-appartements devient le quartier dans le quartier. L'auteur y aborde des thèmes parfois lourds comme le viol, la pédophilie et le suicide. On y suit aussi les tribulations de Frigo, un «robineux» qui deviendra le protecteur du jeune Francis, de sa mère, gaie et «femme de party», de sa grand-mère qui remporte des concours de berçage (!) et de plusieurs autres. La plume parfois lyrique de Francis Ouellette est crue et pourtant ! Elle porte une poésie qui transforme ce Faubourg à m'lasse plutôt glauque en quelque chose de lumineux comme peut l'être la vie. Si l'auteur ne cache pas les côtés sombres, il fait la part belle aussi aux moments cocasses, mais aussi à la solidarité de ces gens qui se battent pour survivre. À lire et relire.

La Mèche, 2022

Les ombres filantes, Christian Guay-Poliquin

Voici un roman postapocalyptique où la civilisation aux prises avec une panne électrique mondiale semble s'être effondrée, repliée sur elle-même. L'exode vers la forêt, les dangers, les rencontres aussi et l'espoir de retrouver une famille. L'essence «pourrie» encrasse les carburateurs, on tourne le calendrier sans se soucier de l'année, les armes font la loi. La forêt est un personnage à part entière. On suit le narrateur qui tente de rejoindre le camp de chasse familial. Chemin marchant dans l'ombre de la forêt, il rencontre Olio, un jeune garçon, aussi intrigant que farouchement indépendant. Un roman forestier diablement bien ficelé, frôlant le survivalisme, et surtout aux limites de la famille décomposée. À lire, absolument. Je vous recommande aussi «Le fil des kilomètres» et «Le poids de la neige», qui sans être une trilogie qui le précèdent et s'inscrivent certainement dans un cycle.

La Peuplade, 344 pages, 2021

Mes carnets de saison, automne-hiver, Josée di Stasio

Que serait une suggestion de livres pour Noël sans un livre de recettes de Josée di Stasio ? J'ai adoré son livre Soupes, un peu moins ses Carnets de saison printemps-été, mais avec ce dernier opus, la magie de Josée di Stasio opère encore. La magie de ses recettes ? Un mélange de simplicité sans que ce ne soit simpliste. Ce côté sophistiqué qui est devenu sa signature sans toutefois la lourdeur des recettes nécessitant trois pages d'ingrédients et de mode d'emploi. Seul bémol, plusieurs des recettes présentées se trouvent déjà sur son site web.

KO Éditions, 256 pages, 2022

Burgers, Simon de l'Est

Vous aimez les burgers ? Ce livre est fait pour vous. Peut-on réinventer la roue ? Simon de l'Est s’en approche drôlement avec son dernier livre «Burgers». Le propriétaire de la cantine Chez Simon cantine urbaine à Montréal (un in-con-tour-na-ble), créateur de la marque de sauces et de rubs S.J.B. est la référence quand vient le temps d'aborder ce sandwich à la riche histoire. Oui le smash burger (un smash burger, ça change une vie!) est présent dans le livre, mais c'est tout un univers gourmand qui y est présenté. À dévorer.

Éditions de l'Homme, 176 pages, 2022

MENTION HONORABLE

Cueillir la forêt, Gérald Le Gal et Ariane Paré-Le Gal

Dense guide d'identification que l'on présente comme réinventé. Un ouvrage de référence pour quiconque souhaite «goûter» la forêt. Principal bémol : une mise en page horrible. Ça n'en réduit pas la pertinence, mais un peu le plaisir à le consulter. Pour amateur (ou gourmand) de la nature.

Cardinal, 480 pages, 2022

VOICI LES RECOMMANDATIONS DE NOS LIBRAIRES :

Marcel Godbout, Librairie J.A. Boucher

Et pourquoi pas se servir un « Mocktail » à Noël ou au jour de l’an! C’est ce que nous propose Maxime Boivin mixologue connu avec ses nombreuses chroniques au réseau TVA. Les mocktails ne devraient pas être les pâles copies des cocktails originaux. Pas question de sacrifier le plaisir des cocktails lorsqu’on choisit le sans alcool. Classiques réinventés, apéros gourmands, mix étonnants. Découvrez les secrets des mocktails équilibrés pour créer des concoctions personnalisées. Avec le livre « Mocktails », on est loin du Shirley Temple. Avec son approche conviviale et ses conseils de pro, Maxime Boivin sort la mixologie du bar pour l’amener à la maison.

Valérie Lavoie, Librairie du Portage

Ma suggestion de cette année est « Cette lumière en nous » de Michelle Obama. J’avais beaucoup aimé « Devenir » dans lequel elle nous racontait son parcours. Dans son nouveau livre, elle nous parle encore d’elle, mais aussi des outils qu’elle a mis en place pour faire face aux passages parfois incertains, parfois difficiles de la vie. Elle ne donne aucune recette à suivre à la lettre, mais nous conseille et nous éclaire comme le ferait une amie. J’aime son approche humaine, ouverte et portée sur le bienêtre collectif.

Francisco Bélanger, Kadorama - Librairie Euskara

Pour la période des Fêtes, Francisco Bélanger, propriétaire de chez Kadorama, vous invite à découvrir Maple, de l’auteur et poète québécois David Goudreault. Sa série précédente, La Bête, a été vendue à plus de 128 000 exemplaires. Avec sa plume parfois drôle et souvent percutante, cette fois l’auteur nous fait entrer dans l’univers de Maple, une prostituée en probation qui s’improvise enquêtrice pour tenter de résoudre une série de crimes sadiques. La lecture de ce polar «trashicomique» promet une myriade de sensations fortes. À déguster sans retenue entre la dinde de Noël et le souper du jour de l’An. Joyeux temps des Fêtes de la part de toute l’équipe.