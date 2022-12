Le spectacle Noël au Portage reporté en 2023

Les truffes sont des délices qu’on aime partager. Préparez ces onctueuses bouchées chocolatées pour combler la « dent sucrée » de vos invités! Ingrédients (24 truffes) • 1/2 tasse de crème 35 % • 225 g (une boîte) de chocolat mi-sucré • 1 c. à soupe de beurre • 2 c. à soupe de poudre de cacao • 2 c. à soupe de sucre en ...