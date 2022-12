Rétrospective 2022 : janvier

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Couvre-feu : rien à signaler au KRTB lors de la première soirée

Le retour du couvre-feu s’est déroulé dans le respect dans la soirée et la nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022. La Sûreté du Québec ne rapportait alors aucun incident particulier sur l’ensemble du territoire du KRTB. Pour une deuxième fois en l’espace d’un an, les Québécois ont été confinés à la maison en fin de soirée et pendant la nuit. Les sorties devaient être justifiées et les rassemblements entre plusieurs bulles familiales étaient interdits.

Jeanne, le premier bébé de l’année au Bas-Saint-Laurent

La petite Jeanne Tremblay, fille de Jessie Bergeron et Frédéric Tremblay de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, est le premier bébé de l’année 2022 au Bas-Saint-Laurent. Elle est née le 1er janvier à 6 h 15 au Centre hospitalier régional du Grand-Portage (CHRGP).

Démolition du 435, rue Lafontaine : des citoyens partagent leur opinion

Des dizaines de citoyens de Rivière-du-Loup ont fait entendre leurs voix vis-à-vis la demande de démolition de l’édifice située au 435 rue Lafontaine – l’ancienne Villa Raphaële – dans le cadre d’une consultation publique tenue en mode virtuel dans la soirée du mardi 11 janvier. Plusieurs s’y sont opposés, alors que d’autres se sont réjouis que des promoteurs locaux souhaitent revitaliser ce coin du centre-ville.

Jeux du Québec : les organisateurs contraints d’annuler pour mars 2022

La 56e Finale des Jeux du Québec de Rivière-du-Loup est sur le point d’être annulée, du moins à court terme. La nouvelle, d’abord rapportée par la station de radio CIEL-FM, a été confirmée la semaine suivante.

Le «Convoi pour la liberté» part de Saint-Antonin

Sous une forte surveillance policière, un convoi de véhicules et de poids lourds devant se rendre au Parlement d'Ottawa pour manifester contre les mesures sanitaires est parti vers 7 h du matin le vendredi 28 janvier du Grand Arrêt Irving, à Saint-Antonin. Plus d'une centaine de véhicules, incluant de nombreuses automobiles, se sont mis en route vers l'Ontario.

La fin pour le Salon de quilles 600

C'est en janvier dernier que le Salon de quilles 600 a confirmé qu'il fermerait définitivement ses portes. L’homme d’affaires François Rossignol avait annoncé avoir vendu le bâtiment et le terrain à un promoteur qui changera la vocation des lieux, ce lundi 24 janvier. Le bâtiment accueille aujourd'hui Décoration G. L.

Près de deux ans de prison pour une grand-mère incestueuse de Trois-Pistoles

Une grand-mère de Trois-Pistoles a été condamnée le 14 janvier dernier à purger une peine de 22 mois de prison pour avoir agressé sexuellement son petit-fils âgé de moins de 16 ans entre les mois de septembre et de décembre 2019. En sanglots, l’accusée a pris le chemin de la détention, escortée par un constable spécial. Elle avait plaidé coupable en février 2021.

Marcel Gagnon quitte le Club Filoup de Rivière-du-Loup

Une page d’histoire s'est tournée dans le monde de l’athlétisme à Rivière-du-Loup. Le fondateur et entraîneur-chef du Club Filoup, Marcel Gagnon, a annoncé en janvier son départ du club après avoir développé le sport dans la MRC de Rivière-du-Loup et du Kamouraska au cours des 18 dernières années. Une «mission accomplie» qu'il tentera maintenant de répéter ailleurs au Québec.

