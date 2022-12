« Réinitialisez » votre maison pour la nouvelle année

(EN) Le début de l’année est la période tout indiquée pour réorganiser sa vie et recharger ses batteries. Voici trois éléments à ajouter à votre liste des choses à améliorer à la maison.

Nettoyez ou remplacez vos filtres

Changez régulièrement le filtre de votre fournaise pour améliorer la qualité de l’air intérieur et augmenter la durée de vie de votre appareil. Les humidificateurs, les ventilateurs récupérateurs de chaleur et les systèmes de climatisation muraux sans conduit d’air sont tous dotés de filtres qui doivent être nettoyés ou remplacés. Consultez le manuel de ces appareils pour connaître la fréquence à laquelle les filtres doivent être nettoyés et changés.

Il y a aussi les filtres lavables des hottes de cuisinières. Certains de ces filtres vont tout simplement au lave-vaisselle.

Vérifiez vos détecteurs de fumée et de CO

Des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone (CO) devraient être installés à chaque étage de la maison et près de toutes les chambres, et être nettoyés à l’aspirateur de temps à autre pour éliminer toute accumulation de poussière. S’ils sont dotés d’une batterie de secours, remplacez-la deux fois par année. Certains appareils disposent de piles intégrées d’une durée de 10 ans. Voyez l’étiquette sur le détecteur qui indique quand la pile doit être remplacée.

Mettez à jour vos appareils électroniques

Les différents appareils dont nous nous servons à la maison, comme le téléphone intelligent, la tablette, l’ordinateur et la télévision, fonctionnent grâce à un logiciel. Les développeurs offrent des mises à jour de leurs logiciels pour assurer le bon fonctionnement des appareils et aider à prévenir les brèches de sécurité. Installez les mises à jour aussitôt que vous les recevez. Mieux encore, activez les mises à jour automatiques des logiciels lorsque c’est possible.

Apprenez-en plus sur la protection contre les cyberattaques à pensezcybersecurite.gc.ca.

