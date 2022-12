Trois décorations de Noël à réaliser toi-même

Tu as envie de bricoler? Inspire-toi de ces quelques idées pour apporter ta contribution aux décorations de Noël dans la maison!

1. Sapin de ficelle

Découpe un triangle dans du carton, puis enroule de la ficelle tout autour jusqu’à ce que le carton soit entièrement recouvert. Assure-toi de coller la ficelle au début et à la fin, au minimum, pour éviter que tout se déroule. Pour lui donner une allure festive, décore ensuite ton sapin avec des pompons, des paillettes ou de petites perles multicolores, selon tes préférences.

2. Père Noël de papier

Peinture en rouge le haut d’une assiette en papier blanc (un peu moins de la moitié). Peins également un côté, en arrondissant et en amincissant vers le bas afin de former la tuque du père Noël. Colore tout le reste en beige, puis crée les yeux et le nez. Pour la touche finale, colle des morceaux de ouate sur tout le bas du visage et la bordure de la tuque pour faire la barbe et les cheveux.

3. Paysage d’hiver

Au centre d’un carton coloré, colle un grand cercle noir. Colle ensuite une demi-lune blanche par-dessus pour cacher le bas du cercle. Tu obtiendras ainsi un sol enneigé et un ciel nocturne. Colle deux bouchons (de bouteille d’eau, par exemple) l’un au-dessus de l’autre au milieu du paysage pour créer un bonhomme de neige. Dessine le visage dans le fond du bouchon du haut et les boutons dans celui du bas. Confectionne ensuite des sapins dans du carton vert et brun, puis colle-les de chaque côté de ton bonhomme. Enfin, si tu souhaites qu’il neige, ajoute des confettis blancs dans le ciel.

Voilà, il ne te reste plus qu’à exposer tes œuvres!