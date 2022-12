Cinq tendances déco pour les Fêtes

Alors que la période des Fêtes bat son plein et que les partys se succèdent, il importe de se rappe¬ler que prendre le volant après avoir bu une quantité excessive d’alcool ou consommé de la drogue constitue un crime. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur les effets de ces substances sur votre conduite, la façon de les détecter et leurs ...