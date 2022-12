Truffes classiques au chocolat

Les truffes sont des délices qu’on aime partager. Préparez ces onctueuses bouchées chocolatées pour combler la « dent sucrée » de vos invités!

Ingrédients (24 truffes)

• 1/2 tasse de crème 35 %

• 225 g (une boîte) de chocolat mi-sucré

• 1 c. à soupe de beurre

• 2 c. à soupe de poudre de cacao

• 2 c. à soupe de sucre en poudre

Préparation

1. Dans une casserole, faire chauffer la crème jusqu’au point d’ébullition. Pendant ce temps, hacher le chocolat en petits morceaux uniformes.

2. Lorsque la crème est prête, arrêter le feu et incorporer le chocolat ainsi que le beurre. À l’aide d’un fouet, mélanger la préparation jusqu’à ce que le chocolat soit entièrement fondu. Verser le tout dans un grand bol et terminer de mélanger au besoin. Couvrir d’une pellicule plastique et réserver au réfrigérateur de 12 à 24 heures.

3. Avec vos mains et une cuillère à melon, façonner 24 petites boules de chocolat et les déposer sur une assiette. Remettre au réfrigérateur environ 15 minutes.

4. Pendant ce temps, mélanger le cacao et le sucre en poudre dans un petit bol. Tamiser au besoin. Rouler les truffes une à une dans le mélange pour bien les enrober.

Il s’agit d’une recette de base que vous pouvez modifier selon vos envies. Il est possible

d’ajouter une petite quantité d’alcool (pour les adultes), d’enrober les truffes de noix concassées, ou encore de noix de coco hachée. Les seules limites sont celles de votre imagination!

