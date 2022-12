Soupe à l’oignon festive

Facile à préparer, cette délectable soupe à l’oignon étoilée vous vaudra bien des « oh! », des « ah! » et des « miam! » lorsque vous la servirez à vos invités!

Ingrédients (4 portions)

• 2 c. à soupe de beurre

• 2 oignons blancs émincés

• 2 oignons jaunes émincés

• 2 gousses d’ail hachées finement

• 2 branches de thym frais

• 2 branches de romarin frais

• 1 tasse de vin rouge

• 3 c. à soupe de farine

• 2 tasses de bouillon de poulet

• 6 tasses de bouillon de bœuf

• 2 pains à hamburger

• 1 tasse de fromage gruyère râpé

• Sel et poivre

Préparation

1. Dans un grand chaudron, faire fondre le beurre. Ajouter les oignons, l’ail et les her¬bes. Saler et poivrer. Faire revenir 30 minutes à feu doux en remuant régulièrement.

2. Augmenter la chaleur, et déglacer avec le vin rouge. Poursuivre la cuisson jusqu’à ce que tout le vin soit évaporé. Retirer les branches d’herbes fraîches.

3. Saupoudrer la farine sur les oignons, et poursuivre la cuisson environ 5 minutes. Verser le bouillon de poulet et de bœuf et porter à ébullition. Réduire le feu et laisser mijoter 15 minutes. Rectifier l’assaisonnement au besoin.

4. Pendant ce temps, créer des formes d’étoi¬les dans les 4 moitiés de pains à hamburger à l’aide d’un emporte-pièce. Beurrer légèrement les pains, puis les garnir de fromage râpé. Les enfourner à broil environ 3 minutes, ou jusqu’à ce que le fromage soit fondu et doré.

5. Verser la soupe dans 4 bols, puis déposer une étoile gratinée dans chacun d’entre eux.