Bouchées feuilletées à la grecque

Avec son mélange unique de textures et de saveurs décadentes, cette recette combine tous les éléments pour voler la vedette lors de vos réceptions des Fêtes.

Ingrédients (12 bouchées)

• 12 noix de Grenoble entières

• 2 c. à soupe de beurre

• 1 oignon, haché finement

• 3 gousses d’ail, hachées finement

• 1 oignon vert, haché finement

• 1 c. à thé de flocons de piment

• 1/2 c. à thé de muscade

• 1/2 c. à thé de poudre d’ail

• Sel et poivre

• 300 g d’épinards congelés, décongelés et égouttés

• 2 œufs

• 1/2 tasse de persil, haché finement

• 1 c. à soupe d’aneth, hachée finement

• Le zeste d’un demi-citron

• Le jus d’un demi-citron

• 1 tasse de fromage feta, haché grossièrement

• 1/2 tasse de parmesan râpé

• 1 feuille de pâte feuilletée, décongelée

• 1 c. à soupe de graines de sésame

Préparation

1. Préchauffer le four à 375 °F. Déposer les noix de Grenoble sur une plaque à cuisson et enfourner 10 minutes. Laisser refroidir et réserver.

2. Dans une grande poêle, faire fondre le beurre, puis faire revenir les oignons environ 5 minutes. Ajouter l’ail, l’oignon vert et les épices. Poursuivre la cuisson environ 2 minutes. Ajouter les épinards et poursuivre la cuisson encore 2 minutes, en s’assurant que les épinards sont bien défaits. Verser la préparation dans un bol, et laisser refroidir environ 30 minutes.

3. Dans le bol, ajouter un œuf, le persil, l’aneth, le zeste et le jus de citron, le feta et le parmesan. Bien mélanger et rectifier l’assaisonnement au besoin.

4. Découper la pâte feuilletée en 12 carrés égaux et déposer ceux-ci sur une plaque de cuisson tapissée de papier parchemin. Déposer environ 2 c. à soupe de préparation aux épinards sur chaque carré, puis rabattre les coins au centre. Sceller le centre avec une noix de Grenoble.

5. Dans un petit bol, fouetter légèrement l’œuf restant. Badigeonner d’œuf les feuilletés, et saupoudrer de graines de sésame. Enfourner pendant 25 minutes.