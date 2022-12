Neuf trucs pour organiser une soirée en toute sécurité

Collaboration de la Société de l’assurance automobile du Québec

Le temps des Fêtes arrive à grands pas. Cette période est propice aux rassemblements familiaux et entre amis. Vous prévoyez recevoir cette année? Laissez-nous vous suggérer quelques trucs afin de vous assurer que votre soirée se termine bien. Vous éviterez ainsi que la magie des Fêtes soit brisée par une triste histoire d’alcool au volant.

1. Suggérez à vos invités de se déplacer en groupe et de choisir un conducteur désigné.

2. Organisez des concours ou des tirages réservés aux conducteurs désignés et donnez-leur des cocktails sans alcool.

3. Offrez de l’eau et des cocktails sans alcool pour que vos invités puissent alterner entre les types de boissons.

4. Affichez le numéro de téléphone d’un service de transport rémunéré de personnes par automobile ou de raccompagnement.

5. Servez des amuse-gueule à haute teneur en gras et en protéines (ex. : trempettes, fromage sur biscottes non salées). Comparativement aux croustilles, bretzels et autres aliments très salés, ils ont moins tendance à donner soif et à favoriser la consommation d’alcool.

6. Utilisez un doseur pour mesurer la quantité d’alcool dans les cocktails au lieu de vous fier à votre œil.

7. Limitez votre propre consommation, pour garder le contrôle de la soirée.

8. À la fin de la soirée, offrez café, thé, eau ou jus de fruits plutôt que « le dernier verre pour la route ».

9. Ne laissez jamais une personne prendre le volant avec les facultés affaiblies. Raccompagnez-la, gardez-la à coucher, emparez-vous de ses clés de voiture s’il le faut ou payez-lui un taxi, mais ne la laissez pas partir. Insistez, affichez clairement votre désaccord et appuyez ceux qui interviennent. Insistez en groupe, c’est encore mieux et plus efficace.

Joyeuses Fêtes à toutes et à tous et soyez prudents lors de vos déplacements.