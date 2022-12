Revisitez les classiques de Noël

Les vacances de Noël approchent et les enfants ne tiennent plus en place à l’idée des festivités et, surtout, des cadeaux qu’ils recevront! Pour les aider à patienter jusqu’au grand jour, proposez-leur de préparer un petit spectacle revisitant un classique de Noël qui divertira les invités lors des réjouissances.



Choisissez un conte ou un film de Noël apprécié de vos enfants et mettez en scène votre propre version de ce classique dans une courte pièce de théâtre à laquelle toute la famille participera. Les enfants déploieront des trésors d’ingéniosité pour trouver des costumes à chaque personnage! Vous rencontrez quelques réticences auprès des acteurs potentiels? Si certains sont trop timides, vous pouvez aussi opter pour un spectacle de marionnettes : il est nettement moins intimidant de donner vie à ces petits personnages que de devoir incarner un renne ou un lutin! Les enfants pourront confectionner eux-mêmes les marionnettes et seront doublement occupés!



Si la musique de Noël vous inspire davantage que les films visionnés cent fois, utilisez vos chants favoris pour créer une toute nouvelle comédie musicale! C’est l’occasion idéale d’apprendre aux enfants de nouveaux cantiques et de faire travailler leur imagination. Les comédies musicales permettent aussi d’exploiter divers talents : ainsi, les musiciens, les chanteurs et les danseurs de la famille sauront se mettre en valeur!



Théâtre et comédie musicale exigent trop de temps et d’organisation? Les enfants peuvent simplement préparer un petit concert au cours duquel ils chanteront des chansons, joueront d’un instrument de musique, réciteront quelques poèmes de Noël ou feront une lecture publique de leur conte préféré.