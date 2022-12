La frousse de Bonhomme-Hiver

Par Sarah Beauregard et Johannie Dufour

Chez toi, que placez-vous tout en haut du sapin de Noël? Chez moi, c’est toujours une étoile dorée, et c’est ma mission de l’installer. Selon la tradition, la mère Noël immortalise sur une photo comme celle-ci le moment où je mets la touche finale.

Or, cette année-là, nous avons frôlé la catastrophe, ho, ho, ho! D’ailleurs, si tu regardes bien, tu constateras certainement que Bonhomme-Hiver, qui était venu me donner un coup de main, semble effrayé. Je t’explique pourquoi!

En se retournant pour prendre la pose, mon ami Raton a accroché la base de l’échelle — tu remarques comme elle est dangereusement penchée vers la droite? Eh bien, la mère Noël nous avait à peine photographiés que j’ai été projeté sur l’arbre! Bonhomme-Hiver a hurlé de frayeur durant mon vol plané, mais il n’a rien pu faire pour éviter la collision : avec le sapin, je suis tombé sur lui dans un vacarme d’enfer! Par chance (pour moi, du moins!), ma chute a été amortie par mon copain en neige.

Si tu avais vu ça : il y avait des aiguilles de sapin et des éclats de boules de Noël partout. Des morceaux s’étaient même plantés entre les boutons de Bonhomme-Hiver! La bonne nouvelle, c’est que personne n’a été blessé. En plus, j’avais réussi à sauver l’étoile! En fin de compte, il y a eu beaucoup plus de peur que de mal.

Ainsi, après avoir redressé l’arbre, nous avons ramassé les ornements brisés, puis recommencé la décoration. En plus des boules tombées, certaines guirlandes pendouillaient d’une drôle de façon. Il a aussi fallu replacer les branches pour camoufler les zones dégarnies et écrasées par ma chute. Raton a ensuite fermement tenu l’échelle pour que je pose mon étoile sans danger. Et ça te surprendra peut-être, mais le sapin était magnifique!

Bonhomme-Hiver s’est assuré que l’incident ne se reproduirait pas : il m’a offert un escabeau solide pour Noël quelques semaines plus tard, ho, ho, ho!