La passion de Rudolph

Par Sarah Beauregard et Johannie Dufour

Aimerais-tu savoir qui sont les trois filles aux côtés de Rudolph sur cette photo? Il s’agit de membres de la troupe de danse folklorique du collège du pôle Nord. Pour pouvoir s’acheter de nouveaux costumes, elles avaient organisé une collecte de fonds aussi amusante pour elles qu’utile pour les gens occupés : elles emballaient joliment les cadeaux des clients au centre commercial.

Comme Rudolph adore les danses traditionnelles et que je trouve important de soutenir les jeunes et les arts, nous avions décidé de leur donner un coup de main — ou de sabot, c’est selon! Elles étaient très heureuses de nous voir, surtout que notre présence a attiré encore plus de monde, ho, ho, ho!

Après deux heures à emballer des cadeaux de toutes les formes et de toutes les tailles, les filles ont fait une pause pour présenter une chorégraphie. Les magasineurs étaient ravis, et certains ont déposé quel¬ques dollars dans la boîte de dons même s’ils n’avaient pas de présents à leur con¬fier. Quant à Rudolph, il est instantanément devenu leur fan numéro un! Mon ami ne cessait de les complimenter, répétant que c’était l’une des plus belles prestations qu’il ait jamais vues.

Étonnées d’apprendre que Rudolph, lui-même très bon danseur, affectionnait particulièrement cet art, les adolescentes lui ont proposé de participer à leur spectacle de Noël. Chacune l’a assuré qu’il restait de la place pour un invité spécial. Et puis, il fallait bien le remercier pour son aide précieuse! Des étoiles dans les yeux, il s’est empressé d’accepter.

Je crois bien que je ne l’ai jamais vu aussi heureux que lors de ce spectacle, où il a exécuté un impressionnant numéro de claquettes en compagnie de ses nouvelles amies. Il en parle sans arrêt depuis, ho, ho, ho!