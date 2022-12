L’invitation de Miaou et Raton

Par Sarah Beauregard et Johannie Dufour

As-tu déjà déménagé? Si oui, est-ce que ta famille a organisé une petite fête pour inviter des gens à visiter votre nouvelle demeure? Cela s’appelle une « pendaison de crémaillère ». La photo que tu vois ici a été prise il y a quelques années, alors que deux de mes amis venaient de terminer la construction de leur maison dans le quartier. Voici ce qui s’est passé!

J’avais reçu par la poste une carte signée par Miaou et Raton : ils m’invitaient à découvrir leur nid douillet. Comme je n’avais jamais entendu parler d’eux, j’étais très curieux de les rencontrer! J’ai donc marché jusqu’à l’adresse indiquée.

Arrivé sur place, j’ai vu la charmante Miaou et le sympathique Raton en train de discuter avec d’autres voisins devant une jolie maison toute neuve. Les deux nouveaux habitants étaient très impressionnés quand je leur ai serré la patte! Ils m’ont fait visiter toutes les pièces. Leurs décorations de Noël étaient très belles, et un feu de foyer crépitait joyeusement.

Plusieurs personnes avaient apporté un cadeau de bienvenue. Il y en avait partout, ho, ho, ho! Par contre, l’heure du souper approchait, et Miaou et Raton n’avaient pas assez de chaises ni de nourriture pour tout le monde. Or, ils avaient tellement de plaisir qu’ils ne voulaient pas chasser les invités…

La voisine d’à-côté a donc offert d’aller chercher des chaises pliantes chez elle, et une autre a suggéré que chacun revienne avec quelque chose à boire ou à manger pour faire un repas-partage. Tous ont accepté ces propositions avec enthousiasme.

Ce soir-là, Miaou et Raton ont eu droit à un festin et se sont fait des amis pour la vie — moi y compris!