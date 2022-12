Un départ en tournée émouvant

Par Sarah Beauregard et Johannie Dufour

As-tu hâte à Noël? Je devine que oui, car tout le monde aime faire la fête et, surtout, recevoir des cadeaux, ho, ho, ho! Sur cette photo, j’étais sur le point de partir pour ma grande tournée du 24 décembre. Cette année-là a été particulièrement riche en émotions; voici pourquoi!

Comme d’habitude, mon équipe avait travaillé très fort pour que tout soit prêt à temps :

• Les cadeaux étaient emballés et identifiés;

• La liste des adresses des enfants sages était à jour;

• Mon traîneau brillait de propreté;

• Tous mes rennes avaient bien bu et mangé.

Bref, j’étais bientôt paré à partir!

Tu sais que ma tournée de distribution est une nuit très occupée, et que je dois être au sommet de ma forme pour entrer dans des milliards de maisons, ho, ho, ho! J’ai donc effectué quelques postures de yoga et fait des étirements dans l’atelier de jouets pour réchauffer mes muscles. Soudain, j’ai eu une drôle d’impression. On aurait dit que tout était plus silencieux que d’habitude… Bizarre!

Quand je suis sorti du bâtiment, j’ai eu la plus grosse surprise de ma vie : tous les résidents du pôle Nord étaient réunis! Ils ont applaudi en poussant des cris de joie, et plusieurs tenaient des pancartes ou des banderoles avec le chiffre « 300 » écrit dessus.

Avec un sourire espiègle, mon lutin-secrétaire Pousse-Mine a saisi un micro et pris la parole devant la foule. Il m’a annoncé que c’était ma 300e tournée et que tous les habitants étaient fiers de moi. Quoi, déjà? Comme le temps avait passé vite!

Ils ont ensuite fait une haie d’honneur que j’ai traversée, très ému, avec mon traîneau. Cette nuit-là, j’ai fait ma tournée de distribution en un temps record, motivé par mes amis du pôle Nord. Quelle chance j’ai d’être aussi bien entouré, ho, ho, ho!