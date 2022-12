Le joyeux réveillon chez Léon

Par Sarah Beauregard et Johannie Dufour

Aimes-tu recevoir des gens à la maison pour t’amuser et manger un bon repas? Léon, le monsieur avec une moustache que tu vois sur cette photo, adore organiser des fêtes. Je me souviens très bien de son réveillon cette année-là, et mon ami Bonhomme-Hiver aussi! Voici ce qui s’est passé.

Léon avait invité plusieurs personnes, qui portaient toutes leur plus beau chandail de Noël pour l’occasion. Avant de partir pour ma tournée de distribution de cadeaux, j’ai décidé d’aller leur souhaiter un joyeux Noël. Dès que je suis entré, j’ai senti les odeurs alléchantes provenant de la salle à manger : dinde, tourtière, ragoût de boulettes… Et moi, il fallait que je résiste à tout ça pour ne pas alourdir mon traîneau déjà plein à craquer, ho, ho, ho!

J’étais sur le point de partir quand Bonhomme-Hiver m’a supplié de jouer à la chaise musicale. Connais-tu ce jeu? Il consiste à tourner autour d’un groupe de chaises au son d’une musique et à s’asseoir dès que celle-ci s’arrête. Le défi, c’est qu’il y a toujours une chaise de moins que le nombre de participants.

La partie achevait, et il ne restait que Léon et Bonhomme-Hiver. Quand la musique a cessé, ce dernier s’est jeté sur l’unique chaise avec tant d’énergie qu’elle s’est renversée! Mais ce n’est pas tout : les trois boules de neige formant le corps de mon ami se sont séparées!

Comment crois-tu que les invités ont réagi? Eh bien, ils savaient que Bonhomme-Hiver est maladroit, car ce genre de situation lui arrive souvent. Ils se sont donc entraidés pour le réassembler, ce qui n’a pris que quelques secondes. Et puisque Bonhomme-Hiver est très chatouilleux, il a éclaté de rire, comme chaque fois qu’on le touche!

Cette nuit-là lors de ma tournée, j’ai continué à rigoler en repensant à la partie de chaise musicale, ho, ho, ho!