Mes trois lutins à quatre pattes

Par Sarah Beauregard et Johannie Dufour

Aimes-tu les chiens? Moi, je les adore, surtout lorsqu’ils me rendent de petits services, ho, ho, ho! Tu vois, sur la photo, les trois jolis toutous qui m’entourent? Laisse-moi te raconter comment ceux-ci me sont venus en aide!

Depuis plusieurs semaines, c’était la folie à l’atelier de fabrication de cadeaux. Tu te demandes pourquoi? Eh bien, c’est parce que les enfants avaient été exceptionnellement sages cette année-là, et que j’avais envie de les gâter un peu plus que d’habitude, ho, ho, ho! Or, cela faisait en sorte que mes lutins étaient débordés, et que plusieurs commençaient à montrer des signes de fatigue…

Inquiet pour mon équipe, je suis allé voir la mère Noël. Toujours de bon conseil, elle m’a suggéré de trouver des bénévoles pour permettre aux lutins de reprendre leur souffle. Mais qui donc? Je suis sorti marcher dans le village pour réfléchir. En passant près d’un parc, j’ai aperçu mon amie Mademoiselle Truffe en train de s’amuser avec deux copains. Tiens, tiens… ces animaux pourraient-ils aider les lutins à transporter du matériel?

J’ai immédiatement proposé aux trois compagnons de donner un coup de main (ou plutôt de patte, ho, ho, ho!) à l’atelier de fabrication de jouets, et ils ont tous accepté avec joie. Tu aurais dû les voir quand je leur ai mis un harnais relié à un chariot roulant : ils étaient fiers comme des paons! Tous les lutins étaient ravis d’avoir du renfort. Chaque fois qu’un chien leur apportait ce dont ils avaient besoin (outils, planches, pots de peinture, etc.), l’un d’entre eux lui offrait une gâterie.

En peu de temps, le rythme de production est revenu à la normale à l’atelier. Tout ça grâce à la sagesse de la mère Noël et à trois bénévoles à quatre pattes. Pour leur dire merci, je leur ai tous donné quelques biscuits et une tuque de ma collection.

Avoue qu’ils sont trop mignons!